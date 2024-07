Rolfes stellt Meister-Saison "in den Schrank"

Simon Rolfes geht trotz der gestiegenen Erwartungen an den deutschen Meister Bayer Leverkusen gelassen in die neue Saison. „Das Schöne am Fußball ist: Es geht immer wieder vorne los. Das Buch der letzten Saison ist zu Ende, das können wir in den Schrank stellen. Jetzt wird ein neues Buch geschrieben“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Werkself dem Magazin 11Freunde.