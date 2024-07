RW Essen gegen Leverkusen live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 hilft, die Zeit zwischen der Heim-Europameisterschaft und dem Bundesliga-Start zu überbrücken und zeigt am Freitag und Samstag zwei attraktive Testspiele live im Free-TV. Bayer Leverkusen, das sich in der Vorsaison souverän zum ersten Mal zum Deutschen Meister kürte, tritt bei Drittligist Rot-Weiss Essen an. Für Leverkusen ist es das erste Testspiel in der Vorbereitung. SPORT1 ist am Freitag ab 18:55 Uhr live im Free-TV dabei. Oliver Forster kommentiert.