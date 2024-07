Seoane sieht "guten Spirit in der Mannschaft"

Gerardo Seoane blickt nach der schwachen Saison mit Borussia Mönchengladbach optimistisch auf die anstehende Bundesliga-Saison - und kündigt eine Leistungssteigerung in allen Bereichen an.

Gerardo Seoane blickt nach der schwachen Saison mit Borussia Mönchengladbach optimistisch auf die anstehende Spielzeit der Fußball- Bundesliga . „Es gibt einen guten Spirit in der Mannschaft, das merken wir schon in den ersten Tagen“, sagte der Borussia-Trainer der Rheinischen Post (Freitagsausgabe): „Die Jungs waren gefrustet und haben sich etwas vorgenommen.“

Seoane: „Sind wir auch unseren Fans schuldig“

Die Basis dazu ist angesichts der jüngsten Leistungen aber eher schwach. "Die Herausforderung nehmen wir gerne an, wir wollen uns in allen Bereichen steigern. Das ist unser Anspruch, und das sind wir auch unseren tollen Fans schuldig", sagte Seoane.

Was es braucht, um die Schuld zu begleichen, weiß der Schweizer. "Der Fan will vor allem ein Team sehen, das zusammenhält, mit und ohne Ball, er will das Gefühl bekommen von Kampfbereitschaft, Leidensfähigkeit, Resilienz", sagte Seoane: "Aber er will auch Spieler sehen, die fußballerisch etwas anbieten – vielleicht sogar ein Spektakel."