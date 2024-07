Siquet verlässt Freiburg in Richtung Brügge

Der 22-Jährige war im Januar 2021 von Standard Lüttich zum Sport-Club gekommen, dort kam er dreimal in der Bundesliga zum Einsatz.

Rechtsverteidiger Hugo Siquet verlässt den Bundesligisten SC Freiburg und schließt sich dem belgischen Meister FC Brügge an. Der 22-Jährige war im Januar 2021 von Standard Lüttich zum Sport-Club gewechselt, dort kam er dreimal in der Bundesliga und zweimal in der Europa League zum Einsatz.