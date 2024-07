St. Pauli startet, Blessin brüllt

Nach einem lockeren Beginn der Einheit brüllte Blessin immer wieder auf Englisch ("Pressure on the ball") seine Kommandos, der Nachfolger von Erfolgsgarant Fabian Hürzeler unterbrach zudem gerne die Übungen, um Anweisungen zu geben. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge Ben Voll (Torwart) sowie Mittelfeldspieler Robert Wagner, Angreifer Scott Banks fehlte noch.

Nächste Woche reisen die Kiezkicker in ein elftägiges Trainingslager nach Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich). Am 16. August steht dann mit der Partie beim Halleschen FC in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel der Saison an. Nach 13 Jahren Abstinenz geht es in der Bundesliga eine Woche später mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim los.