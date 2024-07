Toppmöller hofft auf mehr Angriffspower in neuer Saison

„Das Salz in der Suppe sind Tore. Wir wollen mehr Tore schießen“, sagte der 43-Jährige bei der Auftaktpressekonferenz. Anders als im Vorjahr habe er diesmal seine offensiven Schlüsselspieler von Beginn an in der Vorbereitung dabei: „Deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Wir können direkt in Abläufe gehen, damit das bis zum Start gut funktioniert.“