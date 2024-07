VfB-Chef Wehrle: "Gute Chancen bei Undav"

Stuttgart will für einen möglichen Transfer von Leihspieler Deniz Undav an Grenzen gehen.

Allerdings, so Wehrle weiter, könne es "am Ende auch eine Frage der Zeit werden, irgendwann müssen wir vielleicht auch sagen: bis hierhin und nicht weiter. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen."

Wehrle: Wir bleiben vernünftig

Offensivspieler Undav war bis Saisonende vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Der VfB besitzt eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, Brighton aber ein Rückkaufsrecht. Die Verhandlungen um den 27-Jährigen, der in Stuttgart bleiben will, ziehen sich schon länger hin.