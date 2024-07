Vor dem Trainingslager: Gladbach gewinnt in Sittard

Gladbach: Trainingslager am Tegernsee

Ab Freitag fährt Mönchengladbach für eine Woche ins Trainingslager an den Tegernsee und trifft am Montag (18.00 Uhr) in Schwaz/Österreich im dritten Test auf Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Ernst wird es am 17. August im DFB-Pokal beim FC Erzgebirge Aue, ehe eine Woche später die Bundesliga startet.