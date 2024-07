"Passt perfekt!" Bundesligist präsentiert Neuzugang

Der 24-jährige Mohamed Moura zeigt sich in Belgien sehr treffsicher, nun der Schritt nach Deutschland.

Das teilte der Klub am Montag mit, ohne Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen. “Mohamed hat aufgrund seiner Qualitäten große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.