Abschied vom BVB steht bevor: Füllkrug freigestellt

Der Abschied von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund steht offenbar kurz bevor. Der BVB gab am Samstagvormittag die Freistellung des 31-Jährigen vom Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz für „Gespräche mit einem anderen Verein“ bekannt. Am Vorabend hatten mehrere Medien über einen Transfer des Stürmers in die englische Premier Legaue zu West Ham United berichtet.