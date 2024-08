Albtraum-Debüt für Bayer-Star! Leverkusen-Neuzugang sieht direkt Rot

Was für ein Albtraum-Debüt! Martin Terrier durfte im Supercup gegen den VfB Stuttgart (JETZT IM LIVETICKER) von Beginn an spielen. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen sah aber direkt im ersten Spiel die Rote Karte. Ob Terrier nun sogar für die Bundesliga gesperrt wird, entscheidet in den kommenden Tagen das Sportgericht.