Alonso froh über Tah-Verbleib: "Er ist ein Top-Profi"

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat nach dem geplatzten Wechsel von Jonathan Tah zu Bayern München keine Zweifel an der Professionalität seines Abwehrchefs. "Ich habe mit ihm gesprochen, er ist ein Top-Profi. Wir haben Vertrauen, morgen spielt er von Anfang an", sagte der Spanier vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky).