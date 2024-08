Augsburgs Cardona auf Leihbasis nach Barcelona

Cardona, der bisher in 13 Bundesligaspielen (1 Tor, 1 Vorlage) für den FCA zum Einsatz kam, war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für ein halbes Jahr zum französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne ausgeliehen worden. Dort verhalf er mit zehn Toren und drei Vorlagen zum Aufstieg in die Ligue 1.