Bayern-Duo kehrt zurück ins Training

von SPORT1 07.08.2024 • 17:04 Uhr Der FC Bayern kann nach dem Südkorea-Trip wieder auf zwei zurückgekehrte Stars zurückgreifen.

In knapp zwei Wochen beginnt die neue Bundesliga-Saison. Die Mannschaften sind bereits intensiv in der Vorbereitung, absolvieren eine Trainingseinheit nach der anderen. Beim FC Bayern, der sich zuletzt in Südkorea aufgehalten hatte, sind nun zwei weitere Stars ins Training zurückgekehrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Harry Kane und Alphonso Davies starteten am Mittwoch an der Säbener Straße. So absolvierten die beiden nach ihrer Rückkehr „aus dem wohlverdienten Urlaub zunächst am Morgen die obligatorische medizinische Untersuchung, ehe es am Nachmittag an die Leistungsdiagnostik ging“, das teilte der Rekordmeister in einer Meldung mit.

Harry Kane und Alphonso Davies sind zurück beim FC Bayern

Dabei wurden beide in den Bereichen Fitness, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination überprüft.

Nächstes Testspiel gegen Tottenham

Kane stand im Sommer mit der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale. Davies wiederum, der lange mit einem Abgang in Richtung Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, landete mit Kanada bei der Copa América auf Rang vier.

{ "placeholderType": "MREC" }