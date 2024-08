Bayern-Star Kane: "Müssen Titel gewinnen"

Der Stürmer setzt vor dem Saisonstart viele Hoffnungen in den neuen Trainer Vincent Kompany.

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane geht nach der enttäuschenden Vorsaison mit viel Hunger und großen Erwartungen in die neue Spielzeit. „Ich will weiter Tore schießen und dem Team helfen. Aber klar ist: Das Hauptziel ist es, Titel zu gewinnen! Wir müssen Bayern wieder dahin bekommen, Titel zu gewinnen“, sagte Kane der Sport Bild.

Vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm setzt Kane viel Hoffnung in den neuen Trainer Vincent Kompany: "Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem neuen Trainer wird, die Art, wie wir spielen. Wir werden viel den Ball haben, viele Chancen bekommen. Das ist für mich die perfekte Art zu spielen."