Bayern-Trikot geleakt - Schweinsteiger posiert für seinen Ex-Verein

Bastian Schweinsteiger hat das neue Ausweichtrikot des FC Bayern präsentiert und dabei an einem - im wahrsten Sinne des Wortes - legendären Treffen teilgenommen.

Bei einem Fotoshooting von Ausrüster Adidas wurden zahlreiche Fußball-Legenden eingeladen, die Trikots ihrer ehemaligen Vereine vorzustellen. Adidas veröffentlichte ein Foto, auf dem die Ikonen an einem Pool zu sehen sind und die neuen Ausweichtrikots präsentieren.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zahlreiche Fußball-Ikonen präsentieren Trikots

In gewohnt lässiger Natur ist Schweinsteiger am Bildrand in einem Liegestuhl zu sehen. Für Real Madrid posiert Zinédine Zidane, für Manchester United Rio Ferdinand, für Juventus Turin Alessandro Del Piero und beim FC Arsenal war es Patrick Viera.