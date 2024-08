Bericht: Kramer-Aus steht kurz bevor - wie geht es mit ZDF-Experte weiter?

Christoph Kramer und Borussia Mönchengladbach werden sich wohl noch in diesem Sommer trennen.

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus deutete schon im Juli im Trainingslager am Tegernsee an, dass Kramer es schwer haben könnte, sich in der neuen Saison im hart umkämpften Mittelfeld der Borussia durchzusetzen. Diese Situation müsse Kramer für sich bewerten und entscheiden, ob er sich dem Konkurrenzkampf stellen wolle.