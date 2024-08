Bis 2028: Andrich verlängert in Leverkusen

Seit seinem Wechsel nach Leverkusen bestritt Andrich 118 Pflichtspiele für Bayer, dabei erzielte er 16 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. In der Schlussphase der vergangenen Saison, in der Bayer die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, gehörte der Abräumer zu den Stützen. Bei der Heim-EM stand Andrich zudem in vier von fünf Partien in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft.