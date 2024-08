Blessin erzählt von Bundesliga-Debüt: "Konnte nicht mehr"

Vor seiner Premiere als Trainer des FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga hat Alexander Blessin mit Erinnerungen an sein Profi-Debüt für Lacher gesorgt. "Ich weiß noch genau, mein erster Einsatz gegen Borussia Dortmund: 23. Minute, Fredi Bobic wird ausgewechselt, und ich war der einzige Stürmer auf der Bank", erzählte der 51-Jährige vor dem Heimspiel zum Liga-Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).