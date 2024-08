Bochum leiht Monacos Boadu aus

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich für die kommende Saison die Dienste des niederländischen Stürmers Myron Boadu gesichert. Der 23-Jährige, der in der vergangenen EM-Qualifikation bereits ein Länderspiel (ein Tor) bestritt, kommt per Leihe vom französischen Vizemeister AS Monaco, war jedoch in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits in die erste Liga seines Heimatlandes zu Twente Enschede verliehen worden.