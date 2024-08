Trotz Entschuldigung: FC Bayern schießt scharf zurück

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen reagiert auf Fernando Carros Kritik an Max Eberl. Den Bayern-Boss habe Carros Aussage „enorm irritiert“.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen reagiert auf Fernando Carros Kritik an Max Eberl. Den Bayern-Boss habe Carros Aussage „enorm irritiert“.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat auf die Kritik von Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro an FCB-Sportvorstand Max Eberl reagiert. Der Bayern-CEO habe sich von Carros Aussagen „enorm irritiert“ gezeigt.

„Uns hat die persönliche Attacke von Fernando Carro auf Max Eberl enorm irritiert. Das habe ich Fernando Carro in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt, denn wir können und werden solche unsachlichen Angriffe auf den FC Bayern niemals dulden, geschweige denn akzeptieren“, wird Dreesen in einer Mitteilung auf Bayerns Vereinsseite zitiert.

Carro entschuldigte sich bereits bei Bayern und Eberl

Leverkusens Geschäftsführer Carro hatte am Dienstag auf einem traditionellen Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs eine scharfe Attacke auf Bayerns Sportvorstand Max Eberl gestartet. „Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts!“, fällte der 60-jährige Spanier ein vernichtendes Urteil - in Bezug auf die zähen Verhandlungen um Innenverteidiger Jonathan Tah. Carro fügte zudem an: „Und ich würde nicht mit ihm verhandeln.“