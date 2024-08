Bundesliga: Bayern trauert um Pionier Blacut

Traurige Nachrichten aus Südamerika! Der FC Bayern trauert um seinen ehemaligen Spieler Ramiro Blacut. Der Bolivianer starb in seiner Heimat im Alter von 80 Jahren und zählte einst von 1964 bis 1966 zum Münchner Kader.

Blacut schrieb in diesem Zeitraum Geschichte für den FC Bayern: Er war der erste Südamerikaner, der für den deutschen Rekordmeister auflief. Zwar absolvierte der Bolivianer aufgrund eines Kreuzbandrisses lediglich Freundschaftsspiele für den FCB, bleibt dem Klub als erster Südamerikaner im Team jedoch für immer in Erinnerung.

Blacut schwärmte von Beckenbauer

„Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit Blacuts Angehörigen und Freunden“, schreibt der Klub auf seiner Vereinsseite. Blacut spielte einst an der Seite von Bayern-Legenden wie Gerd Müller, Sepp Maier oder auch Franz Beckenbauer.

Über den im Januar verstorbenen „Kaiser“ schwärmte der Bolivianer einst in höchsten Tönen. „Er hat nie gefoult. Nie! Ein ganz toller Mannschaftskamerad. Kämpferisch, zielstrebig und kollegial. Ein Gentleman – auf und neben dem Platz.“

Blacut kehrte nach seiner Zeit in München wieder nach Südamerika zurück und spielte unter anderem in Peru und Bolivien erstklassig. Später absolvierte er in Deutschland einen Trainer-Lehrgang und übernahm gleich dreimal den Posten des bolivianischen Nationaltrainers.