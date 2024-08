Bundesliga: Berater-Wirbel! Tah enthüllt Detail

Manfred Sedlbauer , Niklas Trettin 31.08.2024 • 23:17 Uhr Vor wenigen Tagen geben Jonathan Tahs Berater Bayer-Boss Fernando Carro eine Mitschuld, weshalb Tahs Wechsel zum FC Bayern nicht zustande gekommen ist. Nun reagiert der Leverkusener und verrät, dass diese Aussagen nicht mit ihm abgesprochen waren.

Im Transfertheater um Jonathan Tah ging Berater Max Bielefeld am Deadline Day in die Offensive und schoss gegen Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro. Dem Spanier gab er eine große Mitschuld am gescheiterten Wechsel des 28 Jahre alten Innenverteidigers zum FC Bayern München.

Nach Carros verbaler Attacke auf Max Eberl seien die Gespräche „vergiftet“ gewesen. Einen Tag zuvor hatte Tahs anderer Berater Pini Zahavi öffentlich klargestellt, wie gerne sein Klient doch noch den Verein wechseln würde.

Wie Tah nach der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig jedoch verriet, waren Bielefelds und Zahavis Aussagen nicht mit ihm abgesprochen. „Ne, was andere Menschen sagen… Natürlich arbeite ich mit denen auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Trotzdem können sie sagen was, sie möchten. Es gab die ein oder andere Sache, über die ich mich zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde und ich meine Sicht der Dinge schildern möchte – aber ohne gegen jemanden dabei zu schießen“, so Tah in einer Medienrunde.

Tah: „Ich bin glücklich hier“

Auf erste Gerüchte, Tah wolle seine Berater nach diesem Transfersommer wechseln, wollte der Innenverteidiger nicht weiter eingehen. „Ich glaube, jetzt reicht es erstmal mit Gerüchten“, schilderte der 28-Jährige und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.

„Es ist schon viel, was dann um die eigene Person passiert. Man selber hat nie die Chance, was dazu zu sagen oder man wird da ein bisschen rausgehalten. Das ist auch gut so. Ich habe aber schon das Bedürfnis, über ein paar Themen zu sprechen.“