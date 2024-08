Bundesliga: Grönemeyer jetzt Sponsor beim VfL Bochum

Herbert Grönemeyer prangt mit einem besonderen Schriftzug auf dem Ärmel des Bochumer Pokaltrikots. Der Musiker erzählt, was es damit auf sich hat.

„Einer meiner großen Träume war immer, dass ich einmal im Stadion an der Castroper Straße Fußball spielen dürfte“, sagte Grönemeyer in einem Video auf Instagram. „Das ist mir in meinem Leben leider nicht gelungen. Aber mir ist gelungen, da als Musiker und Sänger auftreten zu dürfen.“