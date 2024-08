Bundesliga heute: Augsburg - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 12:45 Uhr FC Augsburg empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg und der SV Werder Bremen treffen heute zum 25. Mal in der Bundesliga aufeinander. Bemerkenswert ist, dass in den letzten 22 Duellen dieser beiden Teams kein einziges Mal ein Remis erzielt wurde. Nur zwei Paarungen in der Geschichte der Bundesliga verzeichneten mehr Duelle in Folge ohne Unentschieden: Kaiserslautern gegen Stuttgart (27 von 1967 bis 1982) und Bayern München gegen Hannover 96 (24 von 2004 bis 2019). Der FC Augsburg hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga mehr Siege eingefahren als gegen Werder Bremen (12, wie gegen den FSV Mainz) und auch die meisten Tore gegen die Bremer erzielt (38). Allerdings verlor der FCA die letzten beiden Duelle gegen Werder torlos.

Werder Bremens Marvin Ducksch geht mit einer beeindruckenden Form in die neue Saison. In den letzten fünf Spieltagen der Bundesliga-Saison 2023/24 sammelte Ducksch sieben direkte Torbeteiligungen (3 Tore, vier Assists). Nur Hoffenheims Andrej Kramaric konnte in diesem Zeitraum mehr Scorerpunkte verbuchen (10). Besonders gegen den FC Augsburg war Ducksch erfolgreich: Im letzten Aufeinandertreffen im April erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor, was zu einem klaren 3:0-Sieg für Werder führte. Insgesamt hat Ducksch gegen die Fuggerstädter fünf Scorerpunkte gesammelt, nur gegen Borussia Mönchengladbach war er noch erfolgreicher.

Formkurven der Teams im Vergleich

Die Formkurven beider Mannschaften könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der FC Augsburg seine letzten fünf Bundesliga-Spiele verlor und damit einen neuen Vereinsnegativrekord aufstellte, sammelte der SV Werder Bremen in den letzten fünf Spielen der vergangenen Saison die meisten Punkte (11, wie Bayer 04 Leverkusen). Werder ist seit fünf Bundesliga-Spielen unbesiegt (3 Siege, zwei Unentschieden), was die zweitlängste Serie des Teams unter Trainer Ole Werner darstellt. Im Gegensatz dazu holte der FC Augsburg in diesem Zeitraum keinen einzigen Punkt und verlor alle fünf Spiele.

Schwächen bei Standards und Saisonauftakt

Ein weiterer kritischer Punkt für den FC Augsburg ist die Anfälligkeit bei Standardsituationen. Kein anderes Team kassierte in der vergangenen Bundesliga-Saison so viele Gegentore nach Standards wie der FCA (22), davon drei gegen den SV Werder Bremen. Werder erzielte in diesem Kalenderjahr 40 Prozent seiner Bundesliga-Tore nach Standards, was sie in dieser Disziplin besonders gefährlich macht. Zudem hat der FC Augsburg neun seiner 13 Auftaktspiele in eine Bundesliga-Saison verloren, was ebenfalls ein Liga-Höchstwert seit ihrem Aufstieg 2011/12 ist. Werder Bremen hingegen blieb in den letzten neun Bundesliga-Saisonauftaktspielen sieglos, was einen laufenden Vereinsnegativrekord darstellt.

