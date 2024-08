Bundesliga heute: BVB - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 24.08.2024 • 15:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga eine beeindruckende Bilanz gegen Eintracht Frankfurt vorzuweisen. Mit insgesamt 50 Siegen gegen die Hessen hat der BVB gegen keinen anderen Klub mehr Erfolge eingefahren. Besonders in den letzten sechs Duellen seit Beginn der Saison 2021/22 dominierte Dortmund klar und holte 16 von 18 möglichen Punkten. Nur beim 3:3 in Frankfurt in der Vorsaison musste sich der BVB mit einem Unentschieden zufriedengeben. Für die Dortmunder ist dies die beste Ausbeute gegen ein Team in diesem Zeitraum, während es für Frankfurt die schlechteste ist.

BVB - Frankfurt heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Nuri Sahin, der vor seinem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer von Borussia Dortmund steht. Sahin, der als Spieler 259-mal in der Bundesliga auflief, davon 223-mal im BVB-Trikot, ist bis heute der jüngste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Mit seinem Debüt als Trainer reiht er sich in die Riege der wenigen türkischen Coaches in der Bundesliga-Historie ein. Sahin folgt damit auf Tayfun Korkut und Özcan Arkoc und wird versuchen, seine erfolgreiche Spielerkarriere nun auch an der Seitenlinie fortzusetzen.

Starke Saisonauftaktbilanz des BVB

Borussia Dortmund hat in den letzten neun Bundesliga-Spielzeiten immer den Saisonauftakt gewonnen, was einen laufenden Bundesliga-Rekord darstellt. Letztmals sieglos zum Auftakt blieben die Schwarz-Gelben in der Spielzeit 2014/15 beim 0:2 gegen Bayer 04 Leverkusen. In der vergangenen Saison beendete der BVB die Bundesliga auf Platz fünf, was die schlechteste Platzierung seit dem Abgang von Jürgen Klopp darstellt. Dennoch holte kein Tabellenfünfter seit Einführung der Drei-Punkte-Regel mehr Zähler als der BVB in der letzten Saison (63 Punkte).

Eintracht Frankfurt kämpft gegen schwache Vorjahresbilanz

Eintracht Frankfurt hingegen hat die letzte Bundesliga-Saison enttäuschend abgeschlossen. Die Hessen gewannen nur eines ihrer letzten neun Spiele und holten dabei lediglich sieben Punkte. Nur Absteiger Darmstadt 98 schnitt in diesem Zeitraum noch schlechter ab. Besonders auffällig ist die schwache Bilanz bei Standardsituationen: Mit nur sechs Toren nach ruhendem Ball stellte Frankfurt einen Negativrekord auf. Neuzugang Can Uzun, der in der Vorsaison für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga 16 Tore erzielte, soll nun für mehr Durchschlagskraft sorgen. Auch Hugo Ekitiké, der in jedem seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele an einem Tor direkt beteiligt war, wird eine Schlüsselrolle spielen.

