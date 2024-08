Bundesliga heute: Kiel - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.08.2024 • 12:50 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 31.08.2024, um 15:30 Uhr, kommt es im Holstein-Stadion zur Bundesliga-Premiere zwischen Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg. Es ist das dritte Pflichtspielduell der beiden Mannschaften im Profifußball, nachdem sie sich bereits in der Relegation 2017/18 gegenüberstanden. Damals sicherten sich die Wölfe mit zwei Siegen (3:1 zu Hause und 1:0 auswärts) den Klassenerhalt. Nun treffen die Teams erstmals in der Bundesliga aufeinander, was diese Partie zur 962. Paarung in der Geschichte der Liga macht.

Kiel - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Wolfsburgs Lovro Majer, der am ersten Spieltag in seinem 33. Bundesliga-Spiel seinen zweiten Doppelpack erzielte. Bereits Anfang Februar dieses Jahres traf er doppelt gegen Hoffenheim (2:2). Interessanterweise gelangen Majer sechs seiner letzten sieben Bundesliga-Scorerpunkte (5 Tore, zwei Assists) in Heimspielen. Ob er diese Form auch in der Fremde bestätigen kann, bleibt abzuwarten.

Holstein Kiel auf der Suche nach dem ersten Bundesliga-Sieg

Holstein Kiel ist der vierte Bundesliga-Neuling in Folge, der in seinem Debütspiel sieglos blieb (1 Unentschieden, drei Niederlagen). Insgesamt gewann nur einer der letzten acht Bundesliga-Debütanten sein erstes Spiel im Oberhaus, der FC Ingolstadt in der Saison 2015/16. Die Kieler holten in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit vor heimischer Kulisse nur 29 Punkte aus 17 Partien und belegten damit in der Heimtabelle Platz neun. In Auswärtsspielen waren sie dagegen das beste Team im Unterhaus. Ob die Störche heute ihren ersten Bundesliga-Sieg einfahren können, bleibt spannend.

Wolfsburgs Auswärtsstärke unter Ralph Hasenhüttl

Unter Trainer Ralph Hasenhüttl gewann der VfL Wolfsburg drei von fünf Pflichtspielen in der Fremde (2 Niederlagen) – das sind genauso viele Auswärtssiege wie in den vorherigen 17 Gastspielen unter Niko Kovac zusammen (3 Siege, drei Unentschieden, elf Niederlagen). Am ersten Spieltag starteten die Wölfe mit der jüngsten Startelf der Liga, im Schnitt 25 Jahre und 86 Tage alt. Zudem setzte Wolfsburg nur 14 von 16 möglichen Akteuren ein, ähnlich wie Bayern München und Leverkusen. Ob die junge Mannschaft auch heute ihre Auswärtsstärke unter Beweis stellen kann, wird sich zeigen.

Wird Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

