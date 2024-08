Bundesliga heute: Wolfsburg - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga -Duell gegen den VfL Wolfsburg . Unter allen Teams, gegen die die Bayern öfter als zehnmal in der Bundesliga antraten, haben sie gegen kein anderes Team einen so hohen Punkteschnitt (2.52) wie gegen die Wölfe. Seit einem 1:4-Auswärtssieg im Januar 2015 haben die Münchner keines der letzten 18 Bundesliga-Spiele gegen Wolfsburg verloren (16 Siege, zwei Unentschieden). Zudem traf der FC Bayern seit einem 0:0 im Mai 2008 in jedem seiner letzten 32 Bundesliga -Spiele gegen den VfL Wolfsburg und erzielte dabei insgesamt 90 Tore – eine Trefferserie, die sie gegen keinen anderen Gegner in der Bundesliga-Historie vorweisen können.

Wolfsburg - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Vincent Kompany wird heute sein Debüt als Cheftrainer des FC Bayern München in der Bundesliga geben. Er ist der 27. Trainer der Bayern in der Bundesliga, und die letzten 15 Trainer blieben zum Start alle unbesiegt (10 Siege, fünf Unentschieden). Der letzte Trainer, der sein erstes Bundesliga-Spiel mit den Bayern verlor, war Franz Beckenbauer im Februar 1994 mit einem 1:3 gegen den VfB Stuttgart. Kompany wird bestrebt sein, diese Serie fortzusetzen und einen erfolgreichen Einstand zu feiern.

Wolfsburgs starke Saisonauftaktbilanz

Der VfL Wolfsburg hat in den letzten sechs Saisons in Folge zum Saisonauftakt in der Bundesliga nicht verloren (4 Siege, zwei Unentschieden). Unter den aktuellen Bundesligisten haben nur Borussia Dortmund (9) und der FC Bayern (12) längere ungeschlagene Serien zum Saisonstart. Trotz dieser positiven Bilanz zum Saisonauftakt hatten die Wölfe in der vergangenen Saison Schwierigkeiten. Mit 17 Niederlagen gehörten sie zu den Teams mit den meisten verlorenen Spielen und erzielten nur 37 Punkte, was sie nur in den Saisons 2005/06 (34) und 2017/18 (33) unterboten.