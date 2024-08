Bundesliga heute: Wolfsburg - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Wieder kein Palhinha! Kompany erklärt Entscheidung

SPORT1 25.08.2024 • 15:11 Uhr Der FC Bayern reist zum Saisonauftakt nach Wolfsburg. Neu-Trainer Vincent Kompany setzt dabei auf einen Neuzugang in der Startelf.

Tag eins, an dem die Schmach des Vorjahres wettgemacht werden soll! Der FC Bayern will sich dem Projekt Meisterschaft widmen und startet am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) in das Vorhaben. Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg im Pokal gegen Ulm folgt nun der Saisonauftakt in die Liga.

Neu-Trainer Vincent Kompany setzt dabei in seiner Aufstellung erstmals auf Neuzugang Michael Olise. Joao Palhinha, ebenfalls Neuzugang, sitzt wie auch schon in Ulm nur auf der Bank. Auf der rechten Verteidigerposition beginnt ein wenig Sascha Boey - statt Konrad Laimer.

Kompany erklärt Palhinha-Verzicht

Vor dem Spiel erklärte Kompany seine Entscheidung, in der Startaufstellung erneut auf Palhinha verzichtet zu haben. Die Wahl fiel, wie er erklärte, nicht gegen Palhinha aus, sondern eher für Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. „Sie haben oft zusammentrainiert und oft zusammengespielt. In diesem Moment ist das die richtige Entscheidung für die Mannschaft, aber in Zukunft werden wir alle Spieler brauchen“, so der Belgier bei DAZN.

Leroy Sané steht - wie schon beim Pokal in Ulm - nicht im Kader. Max Eberl verkündete zuletzt nach dessen überstandener Schambein-OP, man wolle dem Flügelflitzer die nötige Zeit zur Reha geben: „Eine Woche macht es bei ihm jetzt nicht aus. Er hat lang genug mit dieser Verletzung zu tun gehabt und sich lang genug in der Champions League für jedes Spiel gequält. Die Operation ist gut verlaufen, wir machen jetzt einen ruhigen Aufbau.“

Im Sturmzentrum der Münchner läuft derweil erwartungsgemäß Harry Kane auf. Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison verdrängt somit folgerichtig Youngster Mathys Tel wieder auf die Bank, obwohl der Franzose in der Vorbereitung lange das Vertrauen von Kompany genoss.

FC Bayern: Neuer - Boey, Kim, Upamecano, Davies - Kimmich, Pavlovic - Gnabry, Olise, Musiala - Kane

VfL Wolfsburg: Grabara - Fischer, Bornauw, Zesiger - Baku, Svanberg, Arnold, Kaminski - Wimmer, Majer - Tomás

Beeindruckende Bayern-Bilanz gegen Wolfsburg

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg.

Unter allen Teams, gegen die die Bayern öfter als zehnmal in der Bundesliga antraten, haben sie gegen kein anderes Team einen so hohen Punkteschnitt (2.52) wie gegen die Wölfe! Seit einem 1:4-Auswärtssieg im Januar 2015 haben die Münchner keines der letzten 18 Bundesliga-Spiele gegen Wolfsburg verloren (16 Siege, zwei Unentschieden).

Zudem traf der FC Bayern seit einem 0:0 im Mai 2008 in jedem seiner letzten 32 Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg und erzielte dabei insgesamt 90 Tore – eine Trefferserie, die sie gegen keinen anderen Gegner in der Bundesliga-Historie vorweisen können.

Wolfsburg - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Vincent Kompany wird heute sein Debüt als Cheftrainer des FC Bayern München in der Bundesliga geben. Er ist der 27. Trainer der Bayern in der Bundesliga, und die letzten 15 Trainer blieben zum Start alle unbesiegt (10 Siege, fünf Unentschieden). Der letzte Trainer, der sein erstes Bundesliga-Spiel mit den Bayern verlor, war Franz Beckenbauer im Februar 1994 mit einem 1:3 gegen den VfB Stuttgart. Kompany wird bestrebt sein, diese Serie fortzusetzen und einen erfolgreichen Einstand zu feiern.

Thomas Müller vor historischem Meilenstein

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Thomas Müller, der vor seinem 474. Bundesliga-Spiel steht und damit Sepp Maier als Rekord-Bundesligaspieler des FC Bayern ablösen könnte. Müllers erstes Bundesliga-Spiel war ein 2:2 gegen den Hamburger SV im August 2008 – es war damals auch das letzte Bundesliga-Spiel von Bayerns neuem Trainer Vincent Kompany für den HSV.

Müllers Erfahrung und Führungsqualitäten werden für die Bayern von unschätzbarem Wert sein, insbesondere in einem Spiel, das traditionell viele Tore und spannende Momente verspricht.

Wolfsburgs starke Saisonauftaktbilanz

Der VfL Wolfsburg hat in den letzten sechs Saisons in Folge zum Saisonauftakt in der Bundesliga nicht verloren (4 Siege, zwei Unentschieden). Unter den aktuellen Bundesligisten haben nur Borussia Dortmund (9) und der FC Bayern (12) längere ungeschlagene Serien zum Saisonstart.

Trotz dieser positiven Bilanz zum Saisonauftakt hatten die Wölfe in der vergangenen Saison Schwierigkeiten. Mit 17 Niederlagen gehörten sie zu den Teams mit den meisten verlorenen Spielen und erzielten nur 37 Punkte, was sie nur in den Saisons 2005/06 (34) und 2017/18 (33) unterboten.

