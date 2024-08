Bundesliga: Hoffenheim-Trainer reagiert auf US-Gerüchte

Der Trainer der TSG Hoffenheim Pellegrino Matarazzo wird bei dem Job des US-Nationaltrainers in Verbindung gebracht. Nun reagiert der Coach auf die

Der Trainer der TSG Hoffenheim Pellegrino Matarazzo wird bei dem Job des US-Nationaltrainers in Verbindung gebracht. Nun reagiert der Coach auf die

Tatsächlich ist der Italo-Amerikaner Matarazzo ein Kandidat beim US-Verband. Nach SID -Informationen ist der 46-Jährige in der engeren Auswahl - zu dieser sollen auch Patrick Viera und Gareth Southgate gehören. Über das Angebot hatte Matarazzo, dessen Vertrag bei der TSG bis Juni des kommenden Jahres läuft, den Hoffenheimer Ex-Sportgeschäftsführer Alexander Rosen vor dessen Entlassung am vergangenen Montag informiert.

„Berichte sind eine Lüge“

Hoffenheims Stürmerstar Andrej Kramaric dementierte in der Zwischenzeit Meldungen über angebliche Dissonanzen zwischen Matarazzo und dem Team. „Die Berichte in den Medien über angebliche Probleme der Mannschaft mit unserem Trainer sind schlichtweg eine Lüge“, schrieb Kramaric am Wochenende bei Instagram: „Nicht nur ich stehe absolut hinter Rino, sondern das ganze Team.“