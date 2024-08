Bundesliga: So denkt Niklas Süle über seine Zeit beim FC Bayern

Niklas Süle ist trotz so mancher Aufs und Abs bei Borussia Dortmund heimisch geworden. Der Innenverteidiger genießt die Wertschätzung, die er zuvor nicht immer erhalten hat. Zwei Jahre nach seinem Abschied aus München reflektiert Süle den damaligen Entschluss, nach München zu wechseln.

Im SPORT1 -Interview blickte der heute 28-Jährige auf seinen Wechsel zum FC Bayern zurück und verdeutlichte, dass er damit genau die richtige Entscheidung getroffen hat. „Natürlich. Was ich mit diesem Verein erreichen konnte, war Wahnsinn. Ich kam als 21-Jähriger dorthin, habe fast jedes Jahr gespielt – und das trotz eines Jérôme Boateng und eines Mats Hummels vor mir.“

Schon da habe er den Konkurrenzkampf nicht gescheut: „Weil ich sehr überzeugt von mir bin. Es heißt ja immer, man soll nicht zurückblicken. Aber ich bin schon jemand, der sich gerne daran erinnert, was er schon erreicht hat.“

Kreuzbandriss und Champions-League-Sieg: Süle mit bewegender Bayern-Zeit

Süle hat bereits beim FC Bayern bewiesen, dass er mit Rückschlägen zurechtkommen kann. Der wohl schwerwiegendste ereilte ihm im Oktober 2019 mit einem Kreuzbandriss. Der Abwehr-Hüne kämpfte sich jedoch so stark zurück, dass er beim gewonnenen Champions-League-Finale gegen PSG im August das Vertrauen erhielt, als Boateng vom Platz musste.

In der Saison 2021/22 reifte dann jedoch trotz 38 Pflichtspiel-Einsätze der Entschluss in Süle, die Münchner in Richtung Borussia Dortmund zu verlassen.