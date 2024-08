BVB: Brunner? Ricken mit deutlichen Worten

„Der Weg bei Borussia Dortmund wäre perfekt gewesen. Wobei ich auch nicht ausschließen will, dass der andere Weg funktioniert“, sagte Ricken am Dienstag bei „19:09 - der schwarz-gelbe Talk“ von Radio 91.2 und den Ruhr Nachrichten. „Wir haben ihn ja auch nicht weggeschickt. Wenn dann so eine Entscheidung getroffen wird, dass man gerne einen anderen Weg gehen möchte, dann haben wir das zu akzeptieren.“