BVB-Boss Watzke mit Kampfansage an RB Leipzig: "Tut mir leid"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke macht eine Kampfansage an RB Leipzig und betont, dass es für Leipzig schwer wird, den BVB in der kommenden Saison zu übertrumpfen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke macht eine Kampfansage an RB Leipzig und betont, dass es für Leipzig schwer wird, den BVB in der kommenden Saison zu übertrumpfen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat eine deutliche Kampfansage an den Konkurrenten RB Leipzig gesendet. In einer Gesprächsrunde in Leipzig äußerte sich Watzke optimistisch, was die kommende Bundesliga-Saison angeht, und stellte klar, dass es für Rasenball nun schwerer werde, den BVB zu übertrumpfen.