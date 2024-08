BVB gelingt Talente-Doppelschlag

Auch in der Nachwuchsabteilung des BVB ändert sich etwas. Die Dortmunder sichern sich die Dienste zweier vielversprechender Talente.

Auch in der Nachwuchsabteilung des BVB ändert sich etwas. Die Dortmunder sichern sich die Dienste zweier vielversprechender Talente.

Borussia Dortmund hat sich mit der Verpflichtung von Samuele Inácio und Mathis Albert zwei vielversprechende Nachwuchstalente gesichert, die ab sofort spielberechtigt sind und in der U19 des BVB zum Einsatz kommen werden. Beide Offensivspieler gelten als aussichtsreiche Talente und sind ein wichtiger Bestandteil der strategischen Jugendförderung des Vereins.

Samuele Inácio: Ein italienisches Supertalent

Der 16-jährige Inácio wechselt von Atalanta Bergamo zur U19 von Borussia Dortmund. Inácio, der als Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit in der italienischen U17-Liga sechs Treffer in 14 Partien erzielte, wurde Berichten zufolge von zahlreichen Top-Klubs umworben, darunter angeblich auch vom FC Bayern München. Die Entscheidung für Dortmund fiel aufgrund der hervorragenden Entwicklungsperspektiven, die der Verein für junge Talente bietet.