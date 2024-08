BVB siegt gegen Villa - kommt Beier?

Champions-League-Finalist Borussia Dortmund präsentiert sich zwei Wochen vor dem Bundesligastart in ansprechender Form und hat anscheinend den nächsten Top-Transfer an der Angel. Der BVB bezwang den englischen Königsklassen-Teilnehmer Aston Villa bei der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag mit 2:0 (2:0).