Dank Gittens: Sahin und BVB starten mit Sieg

Und so blieben zwingende Chancen Mangelware, was Sahin nicht gefiel. Permanent stand er in seiner Coachingzone, gab wild gestikulierend Anweisungen an seine Mannschaft. Doch auch nach einer Trinkpause setzte sich das lethargische Spiel des Champions-League-Finalisten fort. Immer wieder leistete sich der BVB einfache Ballverluste, blieb viel zu harmlos.