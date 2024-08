Debüt gegen Frankfurt: Sahin freut sich "wie ein Kind"

Am Tag seiner Trainerpremiere in der Fußball-Bundesliga gibt es für Nuri Sahin etwas, das ihm noch mehr bedeutet: "Meine Tochter hat Geburtstag. Das ist für mich das wichtigste Ereignis." Gleich dahinter aber kommt die Partie von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Auch darauf freut sich Sahin, und zwar "wie ein Kind".

"Wir sind bereit. Die Jungs machen einen guten Eindruck", sagte der neue BVB-Coach am Donnerstag mit Blick auf das Duell. Sein Optimismus begründet sich auch in dem 4:1-Pokalerfolg beim Regionalligisten Phoenix Lübeck am vergangenen Samstag - und in der Reaktion seiner Profis danach: "Sie wussten direkt, was gut war und was nicht."