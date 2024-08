Demirovic schwärmt vom VfB: "Das große Ganze stimmt"

Der neue Stuttgarter Torjäger startet mit viel Selbstvertrauen in den Supercup und in die Saison.

Der neue Stuttgarter Torjäger Ermedin Demirovic glaubt fest an eine Fortsetzung der VfB-Erfolgsgeschichte. „Ich habe schon in einigen Mannschaften gespielt. Aber noch in keiner, in der dieser Siegeswille so ausgeprägt war“, sagte der 26-Jährige vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr) gegen Meister Bayer Leverkusen den Stuttgarter Nachrichten/Zeitung.