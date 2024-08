„Die grün-weiße Welt steht still" - Reaktionen zum Tod von Willi Lemke

SPORT1 13.08.2024 • 13:16 Uhr Trauer bei Werder Bremen. Der langjährige Manager Willi Lemke ist verstorben. Eine Nachricht, die viele Reaktionen und Mitgefühl hervorruft.

„Die grün-weiße Welt steht still.“ Mit diesen Worten verkündete der SV Werder Bremen den Tod von Wilfried „Willi“ Lemke. Der ehemalige Manager und langjährige Vorsitzende des Bremer Aufsichtsrats verstarb am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fast zwei Jahrzehnte lang hatte Lemke die Werderaner geprägt, insgesamt 17 Jahre lang gehörte er dem Aufsichtsrat an. Vor allem seine Zusammenarbeit mit Trainer Otto Rehhagel ist vielen Fans bis heute in Erinnerung.

In Erinnerung bleiben derweil auch seine unzähligen Streitereien mit Uli Hoeneß. Der Bayern-Ehrenpräsident zeigte sich ob des Todes seines früheren Widersachers betroffen. „Die Nachricht hat mich traurig gemacht. Willi Lemke war ein Mann der Kontroverse: Jeder weiß, dass wir oft diskutiert und gestritten haben. Aber er war auch ein Mann des Dialogs, und letztlich haben wir zu einem guten Verhältnis gefunden“, sagte er dem SID.

SPORT1 hat die Reaktionen zum Tod der Manager-Legende gesammelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Willi Lemke gehört zu den größten Werderanern aller Zeiten“

Dr. Hubertus Hess-Grunewald (Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen): „Willi Lemke gehört zu den größten Werderanern aller Zeiten. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns schockiert und macht uns tieftraurig. Willi bleibt uns als innovative, kämpferische, leidenschaftliche, ehrgeizige und streitbare Persönlichkeit in Erinnerung. Dabei war er stets menschlich und immer auch versöhnlich. Nur wenige Menschen werden so sehr mit Werder in Verbindung gebracht wie Willi Lemke. Sein Wirken – auch über unseren Verein und Bremen hinaus – war außergewöhnlich und vorbildlich. Er war ein Weltbürger, der immer auch Hanseat geblieben ist. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie.“

Klaus Filbry (Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen): „Willi Lemke war der Inbegriff dafür, dass man bis ins hohe Alter fit bleiben und Sport treiben kann. Sein überraschender und viel zu früher Tod lässt den SV Werder für eine Zeit stillstehen. Willi Lemke gehört zweifellos zu den größten Persönlichkeiten in der Geschichte des deutschen Fußballs. Er hat beim SV Werder in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet und für immer Spuren hinterlassen. Ohne seine langjährige Arbeit wäre der Club nicht das, was er heute ist. Sein Engagement für Werder, Bremen und den weltweiten Sport bleibt für immer unvergessen. Willi Lemke wird uns fehlen.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Uli Hoeneß (Ehrenpräsident FC Bayern): „Die Nachricht hat mich traurig gemacht. Willi Lemke war ein Mann der Kontroverse: Jeder weiß, dass wir oft diskutiert und gestritten haben. Aber er war auch ein Mann des Dialogs, und letztlich haben wir zu einem guten Verhältnis gefunden.“ So habe Lemke „die Bundesliga und den deutschen Fußball sehr bereichert. Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde sowie an Werder Bremen - den Verein, der ohne Willi Lemke nicht der wäre, der er heute ist.“

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): „Die Nachricht vom Tod Willi Lemkes macht mich sehr traurig. Er war nicht nur eine prägende Persönlichkeit, die in verschiedenen Rollen und Funktionen im Fußball tiefe Spuren hinterlassen hat. Willi Lemke war auch ein leidenschaftlicher Botschafter für die universellen Werte des Fußballs. Für diese Werte hat er sich weit über die Grenzen unseres Landes und seines Herzensvereins Werder Bremen hinaus kraftvoll engagiert, unter anderem als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport. Für den DFB gehörte er jahrelang dem Kuratorium der DFB-Stiftung Egidius Braun an. 2016 wurde er mit dem DFB-Integrationspreis ausgezeichnet. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Angehörigen und Freunden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Völler wegen Lemkes Tod „tieftraurig“

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): „Die Nachricht von Willi Lemkes Tod macht mich tieftraurig. Willi hat mich gemeinsam mit Otto Rehhagel zu Werder Bremen geholt und auch auf meinem weiteren Weg unterstützt. Er hat mich sogar zu meiner Vorstellung in Rom begleitet. Bis zuletzt ist der Kontakt zwischen uns nicht abgebrochen. Noch zum Auftakt unserer Heim-EM hat Willi sich mit guten Wünschen bei mir gemeldet. Mit Willi Lemke geht nicht nur eine Werder-Legende, sondern eine großartige Persönlichkeit für den gesamten deutschen Sport. Es tröstet zu wissen, dass Willi in seinen letzten Stunden von seiner Familie begleitet wurde. Ich wünsche seiner Frau, seinen Kindern und allen Hinterbliebenen viel Kraft.“

Hans-Joachim Watzke (DFL-Aufsichtsratsvorsitzender): „Willi Lemke war eine der prägenden Manager-Figuren der Bundesliga. In seiner Zeit beim SV Werder Bremen hat er gemeinsam mit seinen Kollegen großartige Erfolge gefeiert und sich um den Fußball verdient gemacht.“

FC Schalke 04: „Eine prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs. Unser herzliches Beileid gilt der Familie, Freunden und Werder Bremen. Ruhe in Frieden, Willi Lemke“

VfL Wolfsburg: „Ein Gesicht der Bundesliga. Wir senden unser Beileid an Familie und Freunde. Ruhe in Frieden.“

1. FC Köln: „Ruhe in Frieden. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, Freunden und dem gesamten Werder Bremen“

Hansa Rostock: „Ruhe in Frieden, Willi!“

Lemke „ein Großer“

1. FC Union Berlin: „Ruhe in Frieden, Willi! Viel Kraft den Angehörigen sowie der gesamten Werder-Familie“

{ "placeholderType": "MREC" }

TSG Hoffenheim: „Unser aufrichtiges und herzliches Beileid gil seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden“

VfL Bochum: „Ruhe in Frieden, Willi! Ein Großer! Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und der Werder-Familie“

Fortuna Düsseldorf: „Eine prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs, die fehlen wird. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

1. FSV Mainz 05: „Was für eine traurige Nachricht. Wir trauern mit euch und sind mit unseren Gedanken bei Willis Familie und Freunden. Ruhe in Frieden“

„Eine der prägenden Figuren der Bundesliga“

1. FC Kaiserslautern: „Auch vom Betzenberg unser aufrichtiges Beileid. Eine der prägenden Figuren der Bundesliga. Ruhe in Frieden, Willi!“

Borussia Mönchengladbach: „Unser herzliches Beileid den Angehörigen und der gesamten Werder-Familie. Willi war ein Großer des deutschen Fußballs. Ruhe in Frieden“

Hertha BSC: „Ruhe in Frieden, Willi. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und bei euch, Werder-Familie“

1. FC Nürnberg: „Unser herzliches Beileid“

Karlsruher SC: „Ruhe in Frieden, Willi. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und der Familie.“

FC Bayern: „Der FC Bayern hat mit großem Bedauern vom Tod von Wilfried „Willi“ Lemke erfahren, der eine Woche vor seinem 78. Geburtstag gestorben ist.“

-----