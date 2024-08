Dortmund leiht Brasilianer Couto aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat wie erwartet Abwehrspieler Yan Couto unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Brasilianer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von seinem Stammverein Manchester City. „Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt“, teilte der BVB mit.

Couto war in der vergangenen Saison an den spanischen Erstligisten FC Girona ausgeliehen. Er hatte erheblichen Anteil am Höhenflug der Katalanen, die am Saisonende den dritten Tabellenplatz belegten und sich damit für die Champions League qualifizierten. Der viermalige Nationalspieler Brasiliens war bereits am Freitag im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz/Schweiz eingetroffen.