Eberl sieht in Kimmich "wichtigen Spieler für die Zukunft"

Die Zukunft von Joshua Kimmich in München ist offen. Nun berichtet Sportvorstand Max Eberl von "positiven" Gesprächen.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat im Zuge der Abschiedsspekulationen um Joshua Kimmich von „positiven“ Gesprächen mit dem Nationalspieler berichtet. „Wir haben uns unterhalten. Inhalte gebe ich ungern preis. Dass Joshua für uns ein wichtiger Spieler in der Zukunft werden soll, das ist so“, sagte Eberl zum Abschluss der Südkorea-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Seoul.

Die Bayern hatten am Samstag den ersten Härtetest in der Vorbereitung gegen Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0) gewonnen, Störfaktor sind weiterhin die vielen offenen Personalfragen. Neben Kimmich sollen auch Leon Goretzka, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Serge Gnabry oder Leroy Sane für einen Verkauf infrage kommen. "Wir haben noch knapp vier Wochen, es wird noch einiges passieren", sagte Eberl und betonte in Hinblick auf die Kadergröße und Einnahmen: "Ja, wir wollen abgeben."