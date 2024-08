Effenberg warnt: Droht Bayern ein undenkbares Szenario?

Schon bei seinem ersten Auftritt als Sportvorstand des FC Bayern hat Max Eberl angekündigt, dass der deutsche Rekordmeister künftig stärker auf junge Talente setzen werde . Ob es auch tatsächlich so kommt, ist auch für Stefan Effenberg eine gewichtige Frage.

„Auf einen Aspekt bei den Bayern bin ich besonders gespannt: Was passiert mit den Jungen? Was passiert beispielsweise mit Aleksandar Pavlovic und Mathys Tel?“, fragte der SPORT1-Experte in seiner Kolumne für t-online.de.