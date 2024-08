Bayer-Star gibt zu: "Ein Warnschuss" vor der Saison

Nur noch wenige Tage bleiben Fußball-Meister Bayer Leverkusen bis zum ersten Pflichtspiel der Saison. Zum Wochenstart mussten die Profis aber trotzdem nicht in der Hitze auf dem Trainingsplatz schwitzen - es wartete der Eintrag in das Goldene Buch des Bundeslandes NRW. „Ein schöner freier Tag“, bilanzierte Jonas Hofmann, der den Empfang von Ministerpräsident Hendrik Wüst als „Ehre“ und „schöne Erinnerung“ bezeichnete.

Mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal im Gepäck schlug der Doublesieger in der Staatskanzlei in Düsseldorf auf. Doch schon am Samstag (21.00 Uhr) im Supercup-Finale gegen den VfB Stuttgart kann Leverkusen die nächste Trophäe einfahren. „Direkt mit einem Titel in die Saison zu starten - es gibt nichts Schöneres“, freute sich der 32-Jährige auf den Showdown mit dem VfB.