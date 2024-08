Ein neuer Süle? "Ich habe es mental nicht geschafft"

Süle hatte zunächst in Dortmund seinen Stammplatz verloren: "Alles Dinge, für die ich mir ganz allein den Schuh anziehe." Er habe sich nach einem vertraulichen Gespräch mit der BVB-Führung alles "zu Herzen genommen und daran gearbeitet". Auch mit einer Ernährungsumstellung habe er versucht, "so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren. Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war. Ich bin mental und körperlich in einer Verfassung, in der ich wieder so richtig angreifen kann."