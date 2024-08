Ex-Hoffenheimer Weghorst vor Wechsel zu Ajax

Nach seiner Leihe zum Fußball- Bundesligisten TSG Hoffenheim steht der niederländische Nationalspieler Wout Weghorst vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Laut mehreren Medienberichten absolviert der Angreifer am Mittwoch den Medizincheck beim Rekordmeister der Niederlande und soll einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Weghorsts derzeitiger Klub, der Premier-League-Absteiger FC Burnley, und Ajax sollen bereits eine Einigung über den Transfer erzielt haben.

Weghorst (32) war in der vergangenen Spielzeit an Hoffenheim ausgeliehen und verbuchte in 30 Pflichtspielen sieben Tore und vier Assists.