FC Bayern: Goretzka? Kompany verrät Tendenz

Bayern-Trainer Vincent Kompany will die Tür für Mittelfeldspieler Leon Goretzka noch nicht ganz schließen - räumt dem 29-Jährigen aber keine allzu hohen Chancen auf Einsatzzeiten ein.

Dennoch gelte auch für Goretzka: „Wenn sie auf dem Platz stehen, sind das alles meine Spieler. Das Einzige, was ich sagen kann: Ich habe nicht einen Spieler im Training gehabt, der nicht voll mit in die Intensität gegangen ist, bei jedem Konzept versucht hat, sein Maximum zu erreichen. Leon ist auch einer dieser Spieler“, erklärte der 38-Jährige.

Kompany: „Zufrieden mit dem Kader“

Zwar wolle sich Kompany auch am Tag vor seinem ersten Ligaspiel an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters noch nicht in die Karten schauen lassen, über die Kadersituation rund eine Woche vor Transferdeadline zeigte er sich dennoch glücklich: „Ich bin zufrieden mit dem Kader, ich bin zufrieden mit der Einstellung der Jungs.“