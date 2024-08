FC Bayern: Neuer über die Goretzka-Frage - “Ich treffe diese Entscheidung am Ende nicht”

Manuel Neuer hat sich zur Situation von Leon Goretzka geäußert, dessen Verbleib beim FC Bayern nicht sicher ist. „Ich wünsche ihm nur das Beste und hoffe, dass er auch in der kommenden Saison bei uns auf dem Platz steht. Er ist ein toller Spieler und hat uns oft geholfen“, meinte der Torhüter in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.