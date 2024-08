Fix! Ex-BVB-Star findet neuen Klub

„Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, wird der 29 Jahre alte Außenbahnspieler in einer Mitteilung zitiert. Beim BVB spielte Wolf in der vergangenen Saison keine große Rolle mehr.

„Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der nicht nur viel Energie und Mentalität in unsere Mannschaft einbringen wird, sondern auch durch seinen Offensivdrang besticht. Mit seiner Verpflichtung können wir sowohl in der Defensiv- wie auch in der Offensivbewegung auf den Außenbahnen variabler agieren“, sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.