Bundesliga: Nächster Frankfurt-Abgang fix

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt lässt Angreifer Faride Alidou erneut ziehen. Die Hessen verleihen den 23-Jährigen an Hellas Verona. Dem Klub aus der italienischen Serie A wurde zudem eine Kaufoption eingeräumt.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung verkündete den Grund in einer Mitteilung auf der vereinseigenen Webseite: „Für Faride ist es aktuell sehr wichtig, regelmäßig Spielzeit zu erhalten und sich im Wettbewerb zu messen. Bei Hellas Verona kann er in einer starken und spannenden Liga weitere Erfahrungen sammeln. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison in Italien.“