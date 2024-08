Füllkrug-Transfer sorgt bei den Fans für Diskussionen: "Sorry, großer Fehler"

Nachdem Füllkrug nun aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist ist, ist der Abschied des Stürmers wahrscheinlich. SPORT1 hat die Meinungen der Fans bei Instagram eingeholt.

Viele Fans zeigten sich enttäuscht von dem bevorstehenden Abgang. Ein Fan äußerte sich: „Menschlich und als Typen fände ich es schade. Aber so ist nun mal das Geschäft.“ Ein weiterer User bezeichnete den Wechsel als großen Fehler: „Sorry BVB, echt schade, Fülle gehen zu lassen...für mich ein großer Fehler.“ Und ein anderer wurde sogar noch deutlicher „Sorry, das geht gar nicht! Fülle muss bleiben und Haller verkaufen! Vielleicht noch Mouki, aber doch sicher nicht unseren Füllkrug.“

Finanzielle Perspektiven und Management-Kritik

Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die den Transfer aus finanzieller Sicht als sinnvoll erachten. So erklärte ein Nutzer: „27 Millionen plus sind ein echt guter Deal für Dortmund. Der Kader war unausgewogen mit eben zwei Neunern als Startelf-Kandidaten. So kann man nochmal auf einen Offensivspieler mit individueller Qualität gehen.“